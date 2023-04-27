«Поэтому и выиграли». Президент «Локомотива-Кубань» высказался о победе в 5-м матче с ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о победе в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Краснодарцы победили со счётом 85:68, за счёт чего повели в серии – 3-2. Следующий матч состоится 28 апреля в Краснодаре. Серия идёт до четырёх побед.

«О чём подумал, когда удалось повести +20? Думал, что дальше будет ещё сложнее, что нужно держаться. Вы видели, как мы начали третью четверть, первые пять минут… ЦСКА вернулся в игру, и многое решалось на этом отрезке матча. Команда очень вовремя включилась. Тренеры сделали нужные замены, и мы вернули себе ту разницу, которая была очень нужна. Честно сказать, думал о том, чтобы нам хватило сил отзащищаться в каждой атаке — и мы это сделали! Ребята просто красавчики, молодцы! Отработали так, как нужно. Поэтому и выиграли матч», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».