Милутинов отправился в Краснодар на шестой матч серии ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов отправился вместе с командой в Краснодар на шестой матч серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», сообщает телеграм-канал «Свободный агент». При этом, как сообщает источник, участие игрока в этой серии по-прежнему маловероятно.

Напомним, Милутинов получил травму во втором матче серии с краснодарским клубом — в концовке встречи сербский форвард ЦСКА подвернул голеностоп и смог покинуть площадку лишь с помощью представителей медицинского штаба армейцев.

В завершившемся регулярном чемпионате Никола Милутинов принял участие в 28 матчах московской команды. Сербский центровой стал первым в Лиге по подборам (9,1) и эффективности (28,4), а также вошёл в топ-10 чемпионата по результативности (16,1 очка). Отметим, что Милутинов показал рекордную эффективность в среднем по сезону за всю историю Единой лиги.