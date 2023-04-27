«Тебе нельзя это допускать, если только ты не Шакил О'Нил». Эксперт предостерёг Адетокунбо

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс критически высказался в адрес звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. В пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (126:128, 1-4 в серии) Яннис реализовал лишь 10 из 23 бросков с линии штрафного. На это и обратил внимание Бэйлесс.
«Ты не можешь этого допускать, если только тебя не зовут Шакил О'Нил и ты в состоянии сокрушать соперников своей физической мощью и за счёт мастерства», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.
В пятом матче с «Майами» Адетокунбо набрал 38 очков, совершил 20 подборов, отдал три результативные передачи, а также допустил семь потерь.
Адетокунбо «вырубил» партнёра по «Бакс» Робина Лопеса:
Ранее игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал ретвит отфотошопленной фотографии с Яннисом в форме «Блэйзерс».
- 27 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:13
-
21:48
-
21:26
-
20:41
-
20:18
-
20:09
-
19:38
-
19:10
-
19:09
-
18:32
-
18:25
-
18:10
-
17:54
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
16:34
-
15:58
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:00
-
13:38
-
12:50
-
12:38
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:10
-
09:42
-
09:25
-
09:00
-
08:45