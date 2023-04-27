«Тебе нельзя это допускать, если только ты не Шакил О'Нил». Эксперт предостерёг Адетокунбо

Известный телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс критически высказался в адрес звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. В пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (126:128, 1-4 в серии) Яннис реализовал лишь 10 из 23 бросков с линии штрафного. На это и обратил внимание Бэйлесс.

«Ты не можешь этого допускать, если только тебя не зовут Шакил О'Нил и ты в состоянии сокрушать соперников своей физической мощью и за счёт мастерства», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.

В пятом матче с «Майами» Адетокунбо набрал 38 очков, совершил 20 подборов, отдал три результативные передачи, а также допустил семь потерь.

Адетокунбо «вырубил» партнёра по «Бакс» Робина Лопеса:

Ранее игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал ретвит отфотошопленной фотографии с Яннисом в форме «Блэйзерс».