«Партизан» обыграл «Реал» в Евролиге, матч завершён досрочно из-за драки игроков

Сербский «Партизан» на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде обыграл испанский «Реал» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 95:80 (31:21, 20:16, 24:25, 20:18).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал аргентинец Марио Хезонья, который записал в свой актив 16 очков и три подбора. 16 очков на свой счёт также записал Руди Фернандес. У сербской команды отличился Данте Экзам, который набрал 19 очков за матч и сделал две результативные передачи.

Встреча была закончена досрочно за 1 минуту и 40 секунд до конца из-за массовой драки, которая произошла между игроками команд. В итоге после череды удалений на паркете не осталось достаточно игроков, чтобы продолжить встречу.

«Партизан» увеличил отрыв в серии до трёх побед — 2-0. Следующая игра серии состоится 2 мая в Белграде, начало матча — в 21:30 мск.

Напомним, в других четвертьфиналах играют следующие пары: «Монако» — «Маккаби», «Барселона» — «Жальгирис» и «Олимпиакос» — «Фенербахче».