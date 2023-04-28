Опубликовано видео драки игроков «Реала» и «Партизана» в матче Евролиги

В сети появилась видеозапись массовой драки между игроками мадридского «Реала» и белградского «Партизана» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

Права на видео принадлежат Euroleague. Посмотреть видео можно можно на YouTube-канале ESPN.

Инцидент случился на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в столице Испании за 1 минуту 40 секунд до конца четвёртой четверти. Судьи дисквалифицировали всех игроков, которые поучаствовали в драке, и тех, кто покинул пределы зоны скамейки запасных. После этого ни у одной из команд не осталось по крайней мере двух баскетболистов, требуемых для завершения встречи. Арбитры зафиксировали гостевую победу «Партизана» со счетом 95:80.

«Партизан» увеличил отрыв в серии до трёх побед — 2-0. Следующая игра серии состоится 2 мая в Белграде, начало матча — в 21:30 мск.