Опубликовано видео драки игроков «Реала» и «Партизана» в матче Евролиги

В сети появилась видеозапись массовой драки между игроками мадридского «Реала» и белградского «Партизана» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
Права на видео принадлежат Euroleague. Посмотреть видео можно можно на YouTube-канале ESPN.
Инцидент случился на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в столице Испании за 1 минуту 40 секунд до конца четвёртой четверти. Судьи дисквалифицировали всех игроков, которые поучаствовали в драке, и тех, кто покинул пределы зоны скамейки запасных. После этого ни у одной из команд не осталось по крайней мере двух баскетболистов, требуемых для завершения встречи. Арбитры зафиксировали гостевую победу «Партизана» со счетом 95:80.
«Партизан» увеличил отрыв в серии до трёх побед — 2-0. Следующая игра серии состоится 2 мая в Белграде, начало матча — в 21:30 мск.
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