Главный тренер «Милуоки» Буденхольцер может покинуть команду — Шэмс Чарания

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер имеет неуверенные позиции в клубе.

«Статус Майка Буденхольцера как главного тренера «Бакс» очень шаткий, в руководстве команды есть вопросы к работе специалиста. Мне сообщили, что у Буденхольцера осталось два года и $ 16 млн по контракту», — сказал Чарания.

Напомним, Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти решающего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит».

В концовке четвёртой четверти пятого матча между «Милуоки» и «Майами» лидер «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до конца четвёртой четверти. В овертайме «Майами» добился победы (128:126) и в итоге выиграл серию у «Милуоки» со счётом 4-1.