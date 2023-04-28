Маркус Смарт стал автором ключевого трёхочкового попадания в 5-м матче серии с «Атлантой»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 128:120 в пользу гостей паркета. Таким образом, «Бостон» вышел в полуфинал плей-офф НБА в Восточной конференции.

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостона» Маркус Смарт стал автором важного попадания из-за дуги за полторы минуты до конца основного времени встречи. Благодаря этому попаданию «Селтикс» увеличили преимущество до восьми очков.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Трей Янг, набравший 30 очков, сделавший три подбора и отдавший 10 передач. 20 очков набрал Деандре Хантер, на его счету также шесть подборов и одна передача.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов оформил Джейсон Тейтум. 32 очка набрал Джейлен Браун, он также сделал пять подборов и отдал две передачи.