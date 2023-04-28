Тейтум встретился с Уокером в подтрибунном помещении после 5-го матча серии с «Атлантой»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 128:120 в пользу гостей паркета. Таким образом, «Бостон» вышел в полуфинал плей-офф НБА в Восточной конференции.
Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после финальной сирены поговорил с Кембой Уокером в подтрибунном помещении арены. Уокер выступал за «Селтикс» на протяжении двух сезонов — 2019/2020 и 2020/2021.
Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»
Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Трей Янг, набравший 30 очков, сделавший три подбора и отдавший 10 передач. 20 очков набрал Деандре Хантер, на его счету также шесть подборов и одна передача.
В составе «кельтов» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов оформил Джейсон Тейтум. 32 очка набрал Джейлен Браун, он также сделал пять подборов и отдал две передачи.
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