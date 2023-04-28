Рики Рубио: «Никс» более талантливы, чем «Кавальерс»? Нет
Поделиться
Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио прокомментировал итоги серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» (1-4).
«Спросите любого парня в нашей раздевалке, вам ответят, что мы были лучше «Никс». Они более талантливы, чем мы? Нет. Они просто хотели этого [победить] больше, чем мы», — цитирует Рубио обозреватель Locked on Cavs Эван Даммарелл.
Материалы по теме
В нынешнем розыгрыше плей-офф 32-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем два подбора, одну передачу и 0,3 перехвата, проводя на площадке в среднем 5,7 минуты.
Ранее центровой «Кливленда» Джарретт Аллен высоко оценил игру на чужом щите центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
09:59
-
09:03
-
09:00
-
08:36
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
07:54
-
07:52
-
07:40
-
06:47
-
06:28
-
06:17
-
03:05
-
00:40
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 27 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:13
-
21:48
-
21:26
-
20:41
-
20:18
-
20:09
-
19:38
-
19:10
-
19:09
-
18:32
-
18:25
-
18:10
-
17:54
-
17:48
-
17:44
Партнерский контент