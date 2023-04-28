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Рики Рубио: «Никс» более талантливы, чем «Кавальерс»? Нет

Рики Рубио: «Никс» более талантливы, чем «Кавальерс»? Нет
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Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио прокомментировал итоги серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«Спросите любого парня в нашей раздевалке, вам ответят, что мы были лучше «Никс». Они более талантливы, чем мы? Нет. Они просто хотели этого [победить] больше, чем мы», — цитирует Рубио обозреватель Locked on Cavs Эван Даммарелл.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 32-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем два подбора, одну передачу и 0,3 перехвата, проводя на площадке в среднем 5,7 минуты.

Ранее центровой «Кливленда» Джарретт Аллен высоко оценил игру на чужом щите центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона.

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