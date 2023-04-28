Джарретт Аллен рассказал о сильной стороне Митчелла Робинсона
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Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен высоко оценил игру на чужом щите центрового «Нью-Йорк Никс» Митчелла Робинсона. Ранее «Нью-Йорк» закрыл серию 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с «Кливлендом» (4-1).
«Митчелл Робинсон является одним из лучших подбирающих на чужом щите. Мы просто не смогли подстроиться под это», — заявил Аллен во время пресс-конференции.
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В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний Робинсон принял участие в пяти матчах, набирая в среднем восемь очков, делая 9,8 подбора и 2,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64,3, штрафных — 36,4.
Напомним, Митчелл в пятом матче первого раунда плей-офф сумел повторить достижение Патрика Юинга, датированное 1994 годом.
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