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Скип Бэйлесс назвал главного претендента на чемпионство НБА

Скип Бэйлесс назвал главного претендента на чемпионство НБА
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Известный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о том, кого считает возможным будущем чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Бэйлесс считает, что этим клубом может стать «Финикс Санз».

«Я верю, что «Санз» могут и будут побеждать «Наггетс», и «Лейкерс», и «Сиксерс», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинальной серии плей-офф «Финикс Санз» со счётом 4-1 обыграл «Лос-Анджелес Клипперс». В 1/2 финала «Финикс» сыграет с «Денвер Наггетс», который также со счётом 4-1 обыграл «Миннесоту Тимбервулвз».

Ранее Бэйлесс прокомментировал результат пятого матча серии между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:99) и указал на самовлюблённость со стороны лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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