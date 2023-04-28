Скип Бэйлесс назвал главного претендента на чемпионство НБА
Поделиться
Известный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о том, кого считает возможным будущем чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Бэйлесс считает, что этим клубом может стать «Финикс Санз».
«Я верю, что «Санз» могут и будут побеждать «Наггетс», и «Лейкерс», и «Сиксерс», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в четвертьфинальной серии плей-офф «Финикс Санз» со счётом 4-1 обыграл «Лос-Анджелес Клипперс». В 1/2 финала «Финикс» сыграет с «Денвер Наггетс», который также со счётом 4-1 обыграл «Миннесоту Тимбервулвз».
Ранее Бэйлесс прокомментировал результат пятого матча серии между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:99) и указал на самовлюблённость со стороны лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
16:21
-
16:05
-
15:31
-
14:19
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
10:33
-
09:59
-
09:03
-
09:00
-
08:36
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
07:54
-
07:52
-
07:40
-
06:47
-
06:28
-
06:17
-
03:05
-
00:40
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 27 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:13
-
21:48
Партнерский контент