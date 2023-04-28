Защитник «Реала» Серхио Льюль признал, что спровоцировал драку в игре с «Партизаном»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль признал, что спровоцировал инцидент в конце матча с «Партизаном» (95:80) фолом на игроке гостей Кевине Пантере, и принёс публичные извинения через свои социальные сети.
«То, что произошло прошлой ночью, никогда не должно происходить на баскетбольной площадке. Я беру на себя ответственность за тот грубый фол, который спровоцировал последующую катастрофу. Приношу свои извинения всем любителям баскетбола», — написал Льюль в своих социальных сетях.
Напомним, инцидент случился на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в столице Испании за 1 минуту 40 секунд до конца четвёртой четверти. Защитник «Партизана» Кевин Пантер контролировал мяч и при попытке пройти под кольцо получил достаточно жёсткую блокировку от защитника мадридского клуба Серхио Льюля. Столкновение переросло в потасовку сначала между этими двумя игроками, а затем к драке подключились обе команды, включая запасных со скамейки. Матч был завершён досрочно.
- 28 апреля 2023
-
16:28
-
16:21
-
16:05
-
15:31
-
14:19
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
10:33
-
09:59
-
09:03
-
09:00
-
08:36
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
07:54
-
07:52
-
07:40
-
06:47
-
06:28
-
06:17
-
03:05
-
00:40
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 27 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:13