Защитник «Реала» Серхио Льюль признал, что спровоцировал драку в игре с «Партизаном»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль признал, что спровоцировал инцидент в конце матча с «Партизаном» (95:80) фолом на игроке гостей Кевине Пантере, и принёс публичные извинения через свои социальные сети.

«То, что произошло прошлой ночью, никогда не должно происходить на баскетбольной площадке. Я беру на себя ответственность за тот грубый фол, который спровоцировал последующую катастрофу. Приношу свои извинения всем любителям баскетбола», — написал Льюль в своих социальных сетях.

Напомним, инцидент случился на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в столице Испании за 1 минуту 40 секунд до конца четвёртой четверти. Защитник «Партизана» Кевин Пантер контролировал мяч и при попытке пройти под кольцо получил достаточно жёсткую блокировку от защитника мадридского клуба Серхио Льюля. Столкновение переросло в потасовку сначала между этими двумя игроками, а затем к драке подключились обе команды, включая запасных со скамейки. Матч был завершён досрочно.