Президент «Партизана» заверил, что «Реал» в Сербии встретят дружелюбно

Президент белградского «Партизана» Остоя Михайлович высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который пройдёт в Сербии.
Напомним, во второй игре серии между игроками «Реала» и «Партизана» произошла массовая драка.
«Мы добились двух больших побед в Мадриде. Мы пишем новые страницы в истории клуба и не позволим одному негативному эпизоду оттенить этот успех. «Реал» — дружественный для нас клуб и один из крупнейших в мире. Независимо от неприятной ситуации, мы встретим их дружелюбно. В этом сезоне мы пережили хорошие моменты, и нас ждёт успех. Наше самое сильное оружие — наши болельщики, лучшие фанаты в мире. Давайте примем «Реал» с распростёртыми объятиями. Я приветствую всех в Белграде, центре европейского баскетбола», — цитирует Михайловича Eurohoops.
После двух матчей в серии ведёт «Партизан» — 2-0.
- 28 апреля 2023
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