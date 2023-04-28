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«Реал» намерен жёстко наказать своих игроков после драки в матче с «Партизаном»

«Реал» намерен жёстко наказать своих игроков после драки в матче с «Партизаном»
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Руководство мадридского «Реала» намерено предпринять жёсткие меры в отношении игроков после массовой драки в матче плей-офф Евролиги с баскетболистами «Партизана», сообщает Marca.

По информации источника, в клубе намерены дождаться санкций со стороны Евролиги, а затем и самостоятельно ввести санкции в отношении некоторых игроков. В организации считают, что такое поведение нанесло ущерб имиджу клуба.

Напомним, в концовке второго матча серии с «Партизаном» случилась массовая драка, которая началась после жёсткой блокировки со стороны защитника мадридцев Серхио Льюля. Сначала он сцепился с Кевином Пантером, а затем к стычке подключились остальные игроки, включая запасных.

Серия продолжится в Белграде. После двух матчей в противостоянии ведёт «Партизан» — 2-0.

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Опубликовано видео драки игроков «Реала» и «Партизана» в матче Евролиги
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