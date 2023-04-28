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Легендарный футболист Рауль вмешался в драку баскетболистов «Реала» и «Партизана»

Легендарный футболист Рауль вмешался в драку баскетболистов «Реала» и «Партизана»
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Бывший футболист сборной Испании и «Реала» Рауль Гонсалес вчера, 27 апреля, посетил матч плей-офф Евролиги между баскетбольной командой мадридцев и белградского «Партизана».

Игра завершилась победой «Партизана» со счётом 95:80. При этом встречу пришлось закончить раньше времени, так как в конце четвёртой четверти игроки обеих команд устроили массовую драку.

Рауль, сидевший в первом ряду, попытался остановить потасовку, вмешавшись в драку. Он встал со своего места и в резкой форме обратился к баскетболистам.

Фото: DAZN

Стоит отметить, что по итогам инцидента Евролига вынесла наказание для клубов в виде штрафов в размере € 50 тыс. Кроме того, четыре игрока, в числе которых Гершон Ябуселе, Габриэль Дек, Кевин Пантер и Маттиас Лессор, были дисквалифицированы.

После двух матчей счёт в серии в пользу «Партизана» — 2-0.

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