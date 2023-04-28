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«Реал» и «Партизан» оштрафованы по решению Евролиги, 4 игрока получили дисквалификации

«Реал» и «Партизан» оштрафованы по решению Евролиги, 4 игрока получили дисквалификации
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Независимый дисциплинарный судья Евролиги после изучения инцидентов вынес решения о штрафных санкциях в отношении «Реала» и «Партизана», между игроками которых произошла массовая драка.

Мадридский «Реал» и «Партизан» оштрафованы на € 50 тыс. за неспортивное поведение команд. Кроме того, французский форвард «Реала» Гершон Ябуселе дисквалифицирован на пять матчей, его партнёр по команде Габриэль Дек — на одну игру.

В составе «Партизана» дисквалификации получили Кевин Пантер (два матча) и Маттиас Лессор (один матч).

Стоит отметить, что никаких санкций не последовало в отношении Серхио Льюля, ставшего одним из зачинщиков драки, которая в итоге переросла в массовую.

После двух матчей серии в противостоянии ведёт «Партизан» — 2-0. Следующая игра состоится в Белграде.

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