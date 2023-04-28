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Игроков «Партизана» встретили в Сербии как героев после скандальной победы над «Реалом»

Игроков «Партизана» встретили в Сербии как героев после скандальной победы над «Реалом»
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Болельщики белградского «Партизана» приехали ранним утром в аэропорт, чтобы поприветствовать команду после победы над мадридским «Реалом» во втором матче серии плей-офф Евролиги.

«Партизан» прибыл в Белград около 4:30 утра, и терминал был уже переполнен болельщиками, которые встретили команду как героев.

Игроков «Партизана» встречают в аэропорту

Игроков «Партизана» встречают в аэропорту

Напомним, «Партизан» обыграл «Реал» во втором матче серии со счётом 95:80. При этом игру пришлось закончить раньше времени, так как в конце четвёртой четверти игроки обеих команд устроили массовую драку.

По итогам инцидента «Реал» и «Партизан» были оштрафованы на € 50 тыс. Кроме того, четыре игрока в обеих командах были дисквалифицированы: Гершон Ябуселе и Габриэль Дек — в «Реале», Кевин Пантер и Маттиас Лессор — в «Партизане».

После двух матчей серии в противостоянии ведёт «Партизан» — 2-0.

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