Кевин Дюрант подписал пожизненный контракт с Nike

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант подписал пожизненный контракт с популярным брендом Nike, став третьим таким баскетболистом в истории вслед за Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«Когда я подписал первый контракт с Nike, то не мог представить, как далеко это партнёрство зайдёт. Мы проделали удивительную работу, вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который будет вечно. Для меня большая честь попасть в компанию к столь выдающимся игрокам», — прокомментировал контракт Дюрант.

Первый контракт с Nike Кевин Дюрант подписал ещё в 2007 году.

Этой зимой Дюрант в рамках крупного обмена перешёл в «Финикс». Команда уже вышла во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с «Денвер Наггетс».