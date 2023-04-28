Кевин Дюрант подписал пожизненный контракт с Nike
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант подписал пожизненный контракт с популярным брендом Nike, став третьим таким баскетболистом в истории вслед за Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.
«Когда я подписал первый контракт с Nike, то не мог представить, как далеко это партнёрство зайдёт. Мы проделали удивительную работу, вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который будет вечно. Для меня большая честь попасть в компанию к столь выдающимся игрокам», — прокомментировал контракт Дюрант.
Первый контракт с Nike Кевин Дюрант подписал ещё в 2007 году.
Этой зимой Дюрант в рамках крупного обмена перешёл в «Финикс». Команда уже вышла во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с «Денвер Наггетс».
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