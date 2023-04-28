Сегодня, 28 апреля, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 98:75.
Лучшие моменты шестого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА:
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Самсон Руженцев, который набрал 14 очков. В составе хозяев лучший результат у Антона Квитковских и Девона Акун-Пёрселла, которые записали на свой счёт по 13 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 3-3. Согласно регламенту турнира, противостояние продлится до четырёх побед. Решающая игра состоится 1 мая в Москве.
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