Эмил Райкович: ЦСКА не мог позволить себе проиграть

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА одержал победу 98:75 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.
«Поздравляю игроков с сегодняшним выступлением. На нас давил результат, мы не могли позволить себе поражения, которое практически завершило бы наш сезон. Рад, что команда отреагировала правильно. Теперь счёт равный, 3-3.
Важно, что Никола Милутинов проявил решимость играть, хотя наши врачи не давали ему никаких прогнозов по срокам реабилитации. Он провёл семь минут на площадке и добавил стабильности в нашу игру. Надеюсь, его состояние будет продолжать улучшаться и он будет помогать нам всё больше и больше», — сказал Райкович после игры.
- 29 апреля 2023
-
00:04
- 28 апреля 2023
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
22:28
-
21:49
-
21:04
-
20:24
-
19:45
-
18:47
-
18:42
-
18:10
-
18:10
-
17:35
-
16:49
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:05
-
15:31
-
14:19
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
10:33
-
09:59
-
09:03
-
09:00
-
08:36
-
08:31