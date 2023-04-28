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Эмил Райкович: ЦСКА не мог позволить себе проиграть

Эмил Райкович: ЦСКА не мог позволить себе проиграть
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал победу 98:75 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.

«Поздравляю игроков с сегодняшним выступлением. На нас давил результат, мы не могли позволить себе поражения, которое практически завершило бы наш сезон. Рад, что команда отреагировала правильно. Теперь счёт равный, 3-3.

Важно, что Никола Милутинов проявил решимость играть, хотя наши врачи не давали ему никаких прогнозов по срокам реабилитации. Он провёл семь минут на площадке и добавил стабильности в нашу игру. Надеюсь, его состояние будет продолжать улучшаться и он будет помогать нам всё больше и больше», — сказал Райкович после игры.

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