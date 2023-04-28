Александр Секулич: мы играем против лучшей команды в истории российского баскетбола

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА одержал победу 98:75 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.
«К сожалению, в первой половине на площадке была только одна команда. ЦСКА снёс нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы. Мы сыграли неправильно. С другой стороны, ЦСКА провёл свой лучший матч в этой серии. Жаль, что у нас опять проявился наш обидный недостаток по ходу сезона, когда после классных побед на выезде в следующей игре дома мы демонстрируем не очень качественную игру. Да, мы играем против лучшей команды в истории российского баскетбола, но это не оправдание.
Большое спасибо фанатам, они сегодня проявили себя прекрасно. Они на протяжении всего плей-офф болеют за нас великолепно. Сожалею, что сегодня наша игра не соответствовала силе поддержки. Остался один матч, самый решающий в этой серии. Мы по-прежнему настроены выйти в финал, и сейчас самое главное — полностью восстановиться», — сказал Секулич после матча.
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