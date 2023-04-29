Капитан ЦСКА Курбанов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче

Капитан московского ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал победу 98:75 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.

«Впечатления положительные: сыграли близко к идеалу. В такой баскетбол нам надо было играть всю серию. Самой важной задачей по ходу встречи было не сбиться на быстроатакующий баскетбол, потому что мы прекрасно помним, как краснодарцы отыграли «+19» в третьем матче.

То, с каким настроем мы вышли на матч, задало импульс всей игре. Даже если и ошибались в защите, то быстро подстраховывали. Это дало нам уверенность в нападении. Я даже не помню, было ли по ходу сезона, чтобы мы реализовали столько быстрых отрывов. Но мы не будем расслабляться — ещё предстоит седьмая игра. Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться», — приводит слова Курбанова пресс-служба Единой лиги ВТБ.