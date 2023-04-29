Антон Квитковских: дали ЦСКА слишком много свободы, у них практически все умеют бросать

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских высказался о поражении своей команды от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА одержал победу 98:75 и сравнял счёт в серии — 3-3. Решающая игра пройдёт в Москве 1 мая.
«Сегодня у нас не получилось многое. Во-первых, защита: мы играли чересчур открыто, ничем не отвечали на их агрессию, давали им слишком много открытых бросков. В ЦСКА практически все умеют бросать, и давать им свободу — ошибка.
У нас были мысли о том, что можем выйти в финал — но это естественно. Усталость, конечно, накопилась, но у нас есть ещё один шанс. Думаю, мы восстановимся и дадим бой. Нам нельзя опускать руки, нужно сплотиться. По сравнению с прошлой игрой эта получилась полностью противоположной. Конечно, обидно. Но шанс у нас ещё есть», — приводил слова Квитковских пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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