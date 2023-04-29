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«Зенит» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

«Зенит» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом.

Матч начнётся в 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Игра», «Старт», а также на стриминговом сервисе Okko.

Напомним, прошлая встреча завершилась домашней победой УНИКСа (78:63).

После пяти матчей серии счёт 3-2 в пользу УНИКСа. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После шести встреч счёт в их серии 3-3. В полуфинале, согласно регламенту турнира, серии будут длиться до четырёх побед.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.

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