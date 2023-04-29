Воронцевич: «Зенит» защищает чемпионский титул и будет сражаться до последнего

Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Знаем, что нам предстоит непростой матч. В Санкт-Петербурге любят баскетбол и активно поддерживают свою команду. Ожидаем, что «Зенит» будет сражаться до последнего, ведь они защищают чемпионский титул.

Мы готовимся к борьбе и выйдем на паркет с серьезным настроем. У нас много сил и желания. Приложим сегодня все усилия, чтобы победить и завершить серию в свою пользу. Для этого нам нужно показывать свой баскетбол, играть раскрепощенно и сплоченно. Желаю нашим болельщикам хорошей энергии, потому что мы всегда ощущаем их поддержку», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу казанского клуба.