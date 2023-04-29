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«Мяч переходит к Дарвину Хэму!» Мэджик Джонсон поздравил «Лейкерс» с победой в серии

«Мяч переходит к Дарвину Хэму!» Мэджик Джонсон поздравил «Лейкерс» с победой в серии
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон считает тактику главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма основным ключом к победе его команды в серии плей-офф над «Мемфис Гриззлиз» (4-2).

Напомним, решающую победу команда Дарвина Хэма одержала сегодня, разгромив дома соперника со счётом 125:85.

«Нация «Лейкерс», мяч переходит к тренеру Дарвину Хэму! Он внёс выдающиеся коррективы в защиту против Джа Моранта, Десмонда Бэйна и их пик-н-роллов. Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог команде в каждом моменте и выводил их [Моранта и Бэйна] из их любимой игры», — написал Джонсон в социальных сетях.

В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3.

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