Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис повторил клубное достижение Шакила О'Нила в плей-офф

Энтони Дэвис повторил клубное достижение Шакила О'Нила в плей-офф
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 85
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 31, Джеймс - 22, Дэвис - 16, Ривз - 11, Бисли - 9, Вандербилт - 9, Уокер - 8, Габриэль - 6, Хатимура - 6, Кристи - 5, Шрёдер - 2, Бамба, Браун, Томпсон, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 16, Бейн - 15, Джексон - 14, Брукс - 10, Морант - 10, Лофтон Мл. - 5, Уильямс - 5, Джонс - 3, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 2, Адамс, Кеннард, Кларк, Ларэвиа

Тяжёлый форвард хозяев Энтони Дэвис сделал в этой серии суммарно 26 блок-шотов, что позволило ему повторить по этому показателю результат Шакила О'Нила, являющегося вторым в истории «Лейкерс».

Также на счету Дэвиса в этом матче 16 очков, 14 подборов и одна передача.

Материалы по теме
Видео
Энтони Дэвис мощно поставил сверху после навеса от Денниса Шрёдера

Команда Дарвина Хэма выиграла серию (4-2). В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья 3-3.

Материалы по теме
Видео
«Лейкерс» победили в серии с «Мемфисом» и вышли в полуфинал Западной конференции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023