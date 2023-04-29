Энтони Дэвис повторил клубное достижение Шакила О'Нила в плей-офф

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.

Тяжёлый форвард хозяев Энтони Дэвис сделал в этой серии суммарно 26 блок-шотов, что позволило ему повторить по этому показателю результат Шакила О'Нила, являющегося вторым в истории «Лейкерс».

Также на счету Дэвиса в этом матче 16 очков, 14 подборов и одна передача.

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Команда Дарвина Хэма выиграла серию (4-2). В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья 3-3.