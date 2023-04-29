Энтони Дэвис повторил клубное достижение Шакила О'Нила в плей-офф
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 85
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 31, Джеймс - 22, Дэвис - 16, Ривз - 11, Бисли - 9, Вандербилт - 9, Уокер - 8, Габриэль - 6, Хатимура - 6, Кристи - 5, Шрёдер - 2, Бамба, Браун, Томпсон, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 16, Бейн - 15, Джексон - 14, Брукс - 10, Морант - 10, Лофтон Мл. - 5, Уильямс - 5, Джонс - 3, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 2, Адамс, Кеннард, Кларк, Ларэвиа
Тяжёлый форвард хозяев Энтони Дэвис сделал в этой серии суммарно 26 блок-шотов, что позволило ему повторить по этому показателю результат Шакила О'Нила, являющегося вторым в истории «Лейкерс».
Также на счету Дэвиса в этом матче 16 очков, 14 подборов и одна передача.
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Команда Дарвина Хэма выиграла серию (4-2). В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья 3-3.
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