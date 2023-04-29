Д'Анджело Расселл обновил личный рекорд результативности в плей-офф НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85. «Лейкерс» выиграли серию (4-2) и прошли в полуфинал Западной конференции.
Разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл в матче отметился 31 набранным очком, установив таким образом личный рекорд результативности в играх плей-офф НБА.
Второй лучший показатель защитника — 26 очков — был показан в 2019 году, будучи игроком «Бруклин Нетс» (в играх с «Филадельфией Сиксерс» — 18 и 28 апреля).
В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в шести встречах, набирая в среднем 16,7 очка, 5,8 передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, трёхочковых — 37,2.
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