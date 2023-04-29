Дрэймонд Грин назвал величайшего игрока в истории. Это не Джордан и не Леброн

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал запредельную уверенность в себе своего одноклубника Стефена Карри, которую он демонстрирует как на площадке, так и за её пределами.
В своей 27-й серии плей-офф в карьере Стефен Карри набирает в среднем 31,4 очка, 4,4 подбора и 4,6 передачи за игру. Ранее звёздный игрок, комментируя свою уверенность, заявил: «У вас должно быть это. Я уверен, что я знаю, кто я есть, и я играю так, как я играю».
«Одна из самых уникальных вещей в Стефе — это то, что мы все спорим: «О, Джордан — величайший? Леброн свергнет его? Неважно, кто твой любимый игрок, кто, на твой взгляд, величайший?» Все спорят об этом. Здесь нет никаких сомнений. Стеф величайший. Так что эта уверенность отличается. Но я думаю, что мы все здесь, в этом мире, знаем, что спорить тут не о чем. Он величайший — и это особенное дело», — приводит слова Грина ESPN.
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