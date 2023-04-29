«Зенит» обыграл УНИКС и сделал счёт 3-3 в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» одержал тяжёлую победу над казанским УНИКСом (82:80).
По итогам этой встречи счёт в серии сравнялся (3-3).
Самым результативным игроком матча стал северомакедонский разыгрывающий гостей Ненад Димитриевич, на счету которого 23 очка. У хозяев лучшим стал американский атакующий защитник Калеб Хоумсли, записавший на свой счёт 16 очков.
Решающий седьмой матч серии пройдёт в Казани 2 мая.
В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После шести встреч счёт в их серии так же 3-3.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.
- 29 апреля 2023
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