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«Зенит» обыграл УНИКС и сделал счёт 3-3 в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» одержал тяжёлую победу над казанским УНИКСом (82:80).

По итогам этой встречи счёт в серии сравнялся (3-3).

Самым результативным игроком матча стал северомакедонский разыгрывающий гостей Ненад Димитриевич, на счету которого 23 очка. У хозяев лучшим стал американский атакующий защитник Калеб Хоумсли, записавший на свой счёт 16 очков.

Решающий седьмой матч серии пройдёт в Казани 2 мая.

В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После шести встреч счёт в их серии так же 3-3.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.