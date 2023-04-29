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«Зенит» обыграл УНИКС и сделал счёт 3-3 в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС и сделал счёт 3-3 в серии плей-офф Единой лиги ВТБ
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В Санкт-Петербурге завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» одержал тяжёлую победу над казанским УНИКСом (82:80).

По итогам этой встречи счёт в серии сравнялся (3-3).

Самым результативным игроком матча стал северомакедонский разыгрывающий гостей Ненад Димитриевич, на счету которого 23 очка. У хозяев лучшим стал американский атакующий защитник Калеб Хоумсли, записавший на свой счёт 16 очков.

Решающий седьмой матч серии пройдёт в Казани 2 мая.

В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После шести встреч счёт в их серии так же 3-3.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
29 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
82 : 80
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Вольхин, Д. Кулагин, Зубков, Клименко, Морман, Топтунов, Торопов, Фрейзер, Фридзон, Хомсли, Хэмм, Эртель
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
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