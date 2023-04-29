«В НБА каждый год происходит 29 провалов?» Стив Керр поддержал Янниса Адетокунбо

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о своей реакции на пресс-конференцию лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который после вылета в первом раунде плей-офф от «Майами Хит» (1-4) заявил, что не считает сезон провальным.

«Моя реакция была такой, что нам повезло иметь Янниса в этой лиге. Не только за его талант, но и за его человеческие качества, за его точку зрения. Он прав. В НБА каждый год происходит 29 провалов? Побеждает ведь одна команда. Это просто не может быть игрой с нулевой суммой. И я вижу своими глазами, как усердно трудятся парни, как много сил вкладывают в это.

Мы слышим такие слова, как «позор» или «стыд». Почему кому-то в «Милуоки» должно быть неловко или стыдно от того, что они проиграли серию плей-офф? Не должно. Яннис прав. Никому не должно быть стыдно. Пока они работают и прилагают усилия, а вы знаете, что они это делали, никто не должен стыдиться. НБА – лига высочайшего уровня. «Майами» – потрясающая команда. Джимми Батлер – один из лучших игроков лиги. Эрик Споэльстра – один из лучших тренеров лиги. Вы можете говорить всё что угодно – разочарование, восьмая команда выбила первую – но это величайшие игроки на Земле. Они соревнуются друг с другом. И кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И мне кажется, что нам сильно повезло, что такой парень, как Яннис, является одним из ведущих представителей лиги, что он внушает людям некий смысл и предлагает перспективу», — приводит слова Керра CBS Sports.