Капитан «Зенита» прокомментировал победу над УНИКСом в шестом матче серии

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Зубков поделился эмоциями от победы своей команды в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ над казанским УНИКСом (82:80).

«В первую очередь, поздравляю всех болельщиков «Зенита», команду. Это была тяжёлая игра, и мне кажется, что вдвойне приятно выиграть дома. Думаю, что это даст нам энергию на седьмой матч. Сегодня все бились, все старались, очень хочется ещё выделить Игоря Вольхина, который дал нам колоссальную энергию, был и на подборах, и в защите. Это нам очень помогло. Сейчас нам надо постараться восстановиться и подойти в хорошем состоянии к седьмой игре в Казани», — приводит слова Зубкова пресс-служба «Зенита».

После этого матча счёт в серии стал 3-3. Решающая седьмая игра пройдёт в Казани 2 мая.