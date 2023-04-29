Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» в 6-м матче полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу подопечных в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Напомним, встреча команд состоялась сегодня, 29 апреля, и завершилась победой «Зенита» со счётом 82:80.

«Игра сегодня была эмоциональной, это типичный баскетбол для плей-офф. Шестой матч, в котором нет незначительных вещей. Обе команды показывали неплохой баскетбол, в защите мы старались играть так хорошо, как только можем. Матч-триллер, в котором всё решили штрафные и оборона. Обе команды попытались победить в концовке, но, к счастью, удалось это нам», – цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Решающий седьмой матч серии состоится в Казани 2 мая, начало игры – в 20:00 по московскому времени.