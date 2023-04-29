Лучшие моменты шестого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС
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Сегодня, 29 апреля, на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 82:80. Счёт в серии сравнялся (3-3).
Самым результативным игроком матча стал северомакедонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, на счету которого 23 очка. У «Зенита» отличился американский атакующий защитник Калеб Хоумсли, записавший на свой счёт 16 очков.
Лучшие моменты шестого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС:
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Решающий седьмой матч серии состоится в Казани 2 мая, начало игры – в 20:00 по московскому времени.
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