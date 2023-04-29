Сегодня, 29 апреля, на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 82:80. Счёт в серии сравнялся (3-3).

Самым результативным игроком матча стал северомакедонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, на счету которого 23 очка. У «Зенита» отличился американский атакующий защитник Калеб Хоумсли, записавший на свой счёт 16 очков.

Лучшие моменты шестого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Решающий седьмой матч серии состоится в Казани 2 мая, начало игры – в 20:00 по московскому времени.