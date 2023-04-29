Гендиректор Единой лиги ВТБ объяснила, почему полуфиналы плей-офф получились уникальными

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала полуфинальные серии плей-офф «Зенит» – УНИКС и ЦСКА – «Локомотив-Кубань». Напомним, обе пары команд довели противостояния до семи матчей.
«В Единой лиге ВТБ был отличный регулярный сезон, а полуфинальные серии плей-офф вообще получаются уникальными. Перед началом чемпионата было принято решение играть полуфиналы до четырёх побед, и мы сразу же получили напряжённые серии из семи матчей. Причём предсказать, кто пройдёт дальше, сейчас очень сложно.
Семь матчей в обеих полуфинальных сериях – это отличный подарок всем фанатам баскетбола в России, и, уверена, болельщики по достоинству оценят напряжение решающих матчей, на кону в которых – выход в финал Единой лиги ВТБ», – приводит слова Корстин издание ТАСС.
Решающий матч серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 2 мая, начало игры – в 20:00 по московскому времени. ЦСКА и «Локомотив» определят победителя 1 мая, начало матча – в 14:00 мск.
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