Димитриевич: УНИКС мог победить «Зенит», но теперь нужно думать о седьмом матче

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал выступление команды в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» сегодня, 29 апреля. Напомним, коллектив из Казани уступил со счётом 80:82.
«Мы знали, что это будет сложный матч. «Зенит» отлично играет в этом сезоне, особенно на домашнем паркете. У нас были шансы на победу в концовке, но сейчас надо уже думать о седьмом матче дома. Нужно восстановиться ментально и физически и подойти готовыми к седьмой встрече в Казани.
Хватит ли сил на седьмой матч? Конечно, я буду готов, это седьмой матч! Всю энергию, которая у нас есть, мы должны оставить на паркете. Я восстановлюсь и подготовлюсь как следует!» – приводит слова Димитриевича пресс-служба ВТБ.
Решающий седьмой матч серии состоится 2 мая, начало игры – в 20:00 по московскому времени.
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