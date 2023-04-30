Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в шестом матче серии с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал результат шестого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (80:82). Счёт в серии 3-3.
«Поздравляю «Зенит». Это тяжёлая игра, как мы и ожидали. К сожалению, мы проиграли на последних секундах, но, думаю, мы провели неплохую игру, намного лучше, чем первые два матча здесь, в Санкт-Петербурге. Сегодня мы имели шанс, но просто его не использовали. Что же, едем в Казань на решающий матч.
Подборы? Да тут много факторов. Это просто была такая тактика, мы уделили внимание другим вещам. Когда большой игрок остаётся против маленького, очевидно, что у него преимущество. Это не потому, что мы хотели отдать подбор, а просто мы уделили внимание другим аспектам. И я думаю, что сегодня мы выглядели намного лучше, чем раньше, на этой арене», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал лиги.
Решающий, седьмой матч серии состоится 2 мая, начало игры – в 20:00 мск.
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