Главный тренер «Денвер Наггетс» оценил игру Джамала Маррея

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о вкладе разыгрывающего свой команды Джамала Маррея в итоговый результат первого матча второго раунда плей-офф с «Финикс Санз» (125:107).
«Джамал Маррей живёт ради плей-офф. Вот что я вам скажу: последние два года без него было тяжело. Два года назад нас разгромили эти парни [«Санз»] во втором раунде, а в прошлом году мы проиграли возможным чемпионам мира [«Голден Стэйт»] в первом раунде. Когда Джамал Маррей здоров и заряжен, мы знаем, на что он способен», — приводит слова Мэлоуна ESPN.
Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 34 очка, пять подборов и девять результативных передач.
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