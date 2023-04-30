«Люблю тебя, Бриттни». Байден обратился к Грайнер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден обратился с посланием к суперзвезде WNBA Бриттни Грайнер на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«В отличие от прошлого года, Бриттни Грайнер здесь со своей женой Черелле. Где ты Бриттни, где ты, малыш? Встань, пожалуйста. Мне нравится эта женщина.

Люблю тебя, Бриттни. В это время в прошлом году мы молились за тебя, Бриттни, надеясь, что ты знаешь, как сильно мы все боролись за твое освобождение. Здорово, что ты дома. И я с нетерпением жду твоего возвращения на площадку», — сказал Байден на ужине.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.