Диллон Брукс оштрафован на $ 25 тыс. после заключительного матча серии с «Лейкерс»
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила о санкциях, наложенных на форварда «Мемфис Гриззлиз», американцу Диллона Брукса.
Баскетболист отказался от общения с журналистами после заключительного, шестого матча четвертьфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», за что был оштрафован на $ 25 тыс.
Напомним, «Гриззлиз» уступили «Лейкерс» со счётом 2-4. В полуфинальной серии Западной конференции «озёрники» сыграют с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз», решающий матч которого состоится сегодня, 30 апреля, и начнётся в 22:30 по московскому времени.
Ранее в интервью защитник «Лейкерс» Остин Ривз высказался о лидере команды Леброне Джеймсе.
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