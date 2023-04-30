Кевин Лав отдал красивую передачу через всю площадку
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В Нью-Йорка (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 81:75 в пользу гостей.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 108
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Брансон - 25, Топпин - 18, Харт - 10, Куикли - 9, Робинсон - 7, Гримс - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Рэндл, Симс, Фурнье
Майами Хит: Батлер - 25, Винсент - 20, Лоури - 18, Адебайо - 16, Лав - 9, Мартин - 9, Страс - 8, Хайсмит - 2, Зеллер - 1, Йович, Оладипо, Робинсон, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав во время матча стал автором эффектного момента. В середине третьей четверти баскетболист после подбора отдал результативную передачу Джимми Батлеру через всю площадку.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Лав принял участие в пяти играх, в среднем набирая 9,8 очка, делая 7,4 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,2, трёхочковых — 43,3.
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