Кевин Лав отдал красивую передачу через всю площадку

В Нью-Йорка (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит первый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 81:75 в пользу гостей.

Тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав во время матча стал автором эффектного момента. В середине третьей четверти баскетболист после подбора отдал результативную передачу Джимми Батлеру через всю площадку.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Лав принял участие в пяти играх, в среднем набирая 9,8 очка, делая 7,4 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,2, трёхочковых — 43,3.