«Я должен продолжать работать». Трей Янг заявил о желании попасть в сборную США
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Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал о своём желании попасть в национальную команду США.
«Обычно после сезона я пару недель отдыхаю, не прикасаясь к мячу, и просто отвлекаюсь от баскетбола. Кто знает, каким будет это лето. Надеюсь, попаду в сборную США. Я должен продолжать работать», — приводит слова баскетболиста Кевин Шуинар.
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Напомним, Атланта завершила выступление в плей-офф Национальной баскетбольной лиги в первом раунде, уступив в серии с Бостон Селтикс (2-4). Трей Янг в этом плей-офф набирал в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,3, трёхочковых – 33,3.
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