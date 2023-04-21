Трей Янг может стать целью «Лейкерс» в межсезонье

Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг может сменить клуб в межсезонье. Ранее сообщалось, что клуб готов рассмотреть возможность обмена игрока.

«У них есть то, что нужно для обмена. Если «Хоукс» не сделают свой ход летом, то на горизонте может появиться «Лейкерс». Я не верю, что каждый игрок, подписавший контракт с Klutch Sports, обязательно перейдёт в «Лейкерс», но они наблюдают за ситуацией Трея Янга», — приводит слова анонимного представителя лиги NBA Central со ссылкой на журналиста Шона Дивини.

Напомним, с 2020 года Трей Янг является клиентом агентства Klutch Sports, которое принадлежит суперзвезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Атланта» завершила сезон на восьмом месте в Восточной конференции. В раунде плей-ин команда обыграла «Майами Хит» и вышла в плей-офф, где играет с «Бостон Селтикс». После двух матчей «Селтикс» ведут — 2-0.