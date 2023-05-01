Споэльстра вышел на пятое место среди тренеров по количеству побед в плей-офф НБА

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч второго раунда плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:101.
Таким образом, для главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры эта победа стала 101-й в матчах плей-офф. 52-летний специалист обошёл Ларри Брауна и занял пятое место по этому показателю.
В первую четвёрку входят Фил Джексон, на счету которого 229 побед в играх плей-офф. На втором и третьем местах — Пэт Райли (171) и Грег Попович (170). На четвёртой строчке располагается Док Риверс с 108 выигрышами.
Напомним, самым результативным игроком встречи стал Джимми Батлер, на счету которого 25 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Гэйба Винсента, который записал в свой актив 20 очков.
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