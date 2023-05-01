«Я живу в стране, которая признаёт свободу слова». Грайнер показала фото с Джо Байденом

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер разместила новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько свежих фото. Недавно Грайнер посещала ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Бриттни показала снимки с президентом США Джо Байденом-младшим, его супругой Джилл, а также пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В восторге от ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Первая поправка очень важна, и благодарна, что живу в стране, которая признаёт свободу слова», — написала Бриттни.

Фото: Из личного архива Бриттни Грайнера

Фото: Из личного архива Бриттни Грайнера

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё: