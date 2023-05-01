Президент Единой лиги ВТБ высказался о вылете ЦСКА. Клуб впервые не вышел в финал

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал сенсационную победу «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф с ЦСКА. Напомним, армейцы впервые в истории соревнований не вышли в заключительную стадию.

«Неожиданность заключается в том, что многолетний лидер Лиги ВТБ и европейского баскетбола ЦСКА в семи матчах уступил «Локомотиву». Наверное, нужно рассматривать через призму тех обстоятельств, в которые попали наши клубы после неучастия в европейских баскетбольных кампаниях. Понятно, что и прошлый сезон был неоднозначным с потерей игроков. Тогда ЦСКА пострадал больше всех, и «Зенит» этим воспользовался. У нас чемпионом был питерский «Зенит». В этом сезоне полуфинальные серии из семи матчей.

«Локомотив» гнул свою линию много лет — идея «Локомотива», школы и их президента заключалась в том, чтобы где-то в ущерб результату давать возможность развиваться молодым игрокам. Посмотрите, кто в седьмом матче решал ключевые моменты. Особенно после того, как легионеры получили по пять фолов — Щербенев, Емченко хладнокровно вели игру. Для «Локомотива» это самый главный результат под названием «свои воспитанники». Очень важную роль в команде играют Андрей Мартюк и Захар Ведищев — в течение серии показывал стабильные снайперские качества. Можно сказать, что система «Локомотива» дала такой результат. ЦСКА, несомненно, показал высокий уровень баскетбола, много раз могли вернуться, но моё персональное мнение, что молодёжь «Локомотива» была свежее, быстрее в каких-то ключевых моментах. В овертайме они это конвертировали в разницу счёта. Сама серия — украшение полуфинальной серии Лиги ВТБ. Давайте дождёмся завтрашнего полуфинала. Там желания стать чемпионом тоже хватает», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.