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Лучшие моменты сенсационной победы «Локомотива» в седьмом матче 1/2 финала с ЦСКА

В Москве завершился седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 103:100 (ОТ) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Таким образом, впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА не примет участия в финале турнира.

Напомним, этот сезон — 14-й по счёту в истории. За это время армейцы были его победителями 11 раз. В прошлом году команда в финале уступила «Зениту».

Отметим, что команда из Краснодара впервые вышла в решающую часть турнира с 2013 года. Тогда в финальной серии «Локомотив» уступил армейцам со счётом 1-3.

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Во втором полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». На данный момент счёт в серии 3-3. Решающий матч команд состоится завтра, 2 мая, начало – в 20:00 мск.