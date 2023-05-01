Президент ЦСКА Андрей Ватутин: наше поражение – это не вопрос везения или удачи

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение команды в седьмом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги с краснодарским «Локомотивом» (100:103 ОТ).

«В первую очередь хочу поздравить «Локомотив» с историческим выходом в финал, в этой серии они были лучше нас и по праву будут бороться за «золото» чемпионата Единой лиги ВТБ. Семь игр стали настоящим подарком для болельщиков, увы, с отрицательным результатом для нас. Стоит признать, что наше поражение – это не вопрос везения или удачи, хотя мы были в шаге от победы. «Локо» удалось «сделать» к плей-офф отличную команду, навязать нам свой агрессивный баскетбол. Огромное «спасибо» болельщикам, которые до последнего поддерживали нас, благодарю наших близких и семьи.

Понимаю и разделяю эмоции и даже гнев болельщиков, но именно сегодня не время резких решений. Детальный разбор и выводы впереди, каждому из нас сейчас стоит проанализировать случившееся. О будущем лучше думать и говорить со спокойной головой. Сегодня лишь стоит сказать, что в этой серии мы без должного уважения отнеслись к тем шансам, которые у нас были. Потери, нереализованные штрафные, упущенное преимущество в третьем матч, иные неверные решения. Травмы основных игроков, Милутинова и Шведа, сыграли значительную роль, но все это сейчас будет звучать как оправдание, а я оправданий не ищу. Мы выигрывали вместе, и проиграли тоже вместе, как команда. У нас непростой период жизни, постараемся справиться и найти эмоции для серии за третье место. Это наша команда, и мы должны быть с ней не только в дни побед. Верьте в ЦСКА!», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

Напомним, впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА не примет участия в финале турнира.