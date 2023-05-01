Капитан ЦСКА обратился к болельщикам после вылета команды из плей-офф Единой лиги ВТБ

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов обратился к болельщикам после поражения команды в полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом-Кубань».

Напомним, армейцы уступили в решающем седьмом матче, состоявшемся сегодня, 1 мая, со счётом 100:103 (OT), и впервые в истории турнира не вышли в заключительную часть.

«Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые на протяжении всего сезона и сегодня, в частности, поддерживали нас. Отдельными словами благодарности хочется выделить наш фан-сектор, который гнал нас вперёд в домашних трибунах, который помогал нам на выездных матчах. Мы всегда чувствовали вас, всегда видели вас, ребята, спасибо огромное. В каждой победе есть частичка каждого, и мы благодарим вас за сезон. К сожалению, мы не играем за кубок, но нам будет приятно видеть вас на трибунах в дальнейших матчах. Сезон не окончен. Идём дальше вместе с вами», – приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.