Капитан ЦСКА обратился к болельщикам после вылета команды из плей-офф Единой лиги ВТБ

Капитан баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов обратился к болельщикам после поражения команды в полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом-Кубань».
Напомним, армейцы уступили в решающем седьмом матче, состоявшемся сегодня, 1 мая, со счётом 100:103 (OT), и впервые в истории турнира не вышли в заключительную часть.
«Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые на протяжении всего сезона и сегодня, в частности, поддерживали нас. Отдельными словами благодарности хочется выделить наш фан-сектор, который гнал нас вперёд в домашних трибунах, который помогал нам на выездных матчах. Мы всегда чувствовали вас, всегда видели вас, ребята, спасибо огромное. В каждой победе есть частичка каждого, и мы благодарим вас за сезон. К сожалению, мы не играем за кубок, но нам будет приятно видеть вас на трибунах в дальнейших матчах. Сезон не окончен. Идём дальше вместе с вами», – приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.
- 1 мая 2023
-
20:26
-
20:06
-
19:48
-
19:42
-
19:09
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
17:47
-
17:41
-
17:33
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
16:51
-
16:48
-
16:38
-
16:30
-
15:57
-
14:41
-
14:28
-
14:26
-
13:53
-
13:48
-
12:21
-
12:10
-
12:03
-
11:59
-
10:54
-
10:39
-
10:36