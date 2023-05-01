«Лейкерс» не будут подписывать Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг не перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс» в это межсезонье. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Тим Като.

«Чтобы приобрести его, придётся отказаться от нескольких приобретений последнего дедлайна, которые помогли оживить их сезон и вывести их в серию второго раунда с «Голден Стейт Уорриорз»

«Маверикс» по-прежнему оптимистично смотрят на свою способность переподписать Ирвинга и рады тому, что они с Лукой Дончичем смогут сделать, проводя больше времени вместе на паркете. Тем не менее планы Ирвинга неясны, потому что он ничего не говорил публично после окончания сезона», — приводит слова Като Bleacher Report.

Ранее в интервью Ирвинг назвал причину, по которой «Бруклин Нетс» не стал чемпионом НБА в 2021 году.